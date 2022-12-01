Подмосковье 01 декабря 2022, 21:45 МГОУ открыл новые программы подготовки биотехнологов

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Исследования в области биомедицины и биотехнологий сегодня приоритетны для развития науки. Для подготовки специалистов в этих областях Московский государственный областной университет открыл новые образовательные программы.

Уже в 2023 году можно будет поступить в МГОУ на бакалавриат по профилю «Генетика, микробиология и биотехнология» и на программу магистратуры «Медико-биологические науки».

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Выпускники бакалавриата смогут работать микробиологами, генетиками, биотехнологами, инженерами в лабораториях широкого профиля. Магистры будут востребованы в сфере здравоохранения и фармацевтики.

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«Этот научно-образовательный центр создавался для того, чтобы в Московской области выстроить линейку поддержки <…> фармацевтических разработок», — сказал заведующий лабораторией молекулярной и клеточной биологии НОЦ МГОУ в Черноголовке Алексей Терентьев.

Уже с первых курсов обучения у студентов есть возможность отрабатывать необходимые для будущей профессии навыки в лабораториях под патронажем ведущих ученых.

Например, в Научно-образовательного центре МГОУ в Черноголовке ученые ведут разработку препаратов для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Эта лаборатория является первым этапом создания новых лекарственных препаратов. От задумки исследователя до финального лекарства, которое мы можем купить в аптеке, существует довольно большой путь», — рассказала заведующая лабораторией синтеза прекурсор лекарственных соединений НОЦ МГОУ Наталья Санина.

При таком тесном сочетании теории и практики выпускники университета будут готовы к решению задач и в области науки, и в реальном секторе экономики.

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