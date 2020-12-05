МГОУ открыл набор на подготовительные курсы к ЕГЭ

Московский государственный областной университет (МГОУ) запустил очередной набор на курсы по подготовке к ЕГЭ. На встречах учащиеся подтянут знания по профильным предметам, что поможет им получить высокие баллы.

Подготовительные курсы делятся на два типа: короткий — три месяца и длинный — восемь месяцев. Занятия проходят по четыре часа один раз в неделю.

До пандемии коронавируса занятия по подготовке к ЕГЭ проводились в традиционном формате, теперь педагоги и школьники перешли в онлайн.

Курсы помогают подтянуть знания по профильным предметам, которые нужны при поступлении на выбранную специальность. В итоге ученики хорошо проявляют себя на выпускных экзаменах.

«У нас достаточно большой процент ребят, которые сдают ЕГЭ на высокие баллы, то есть выше 90-95 баллов, особенно по русскому языку, литературе по обществознанию. То есть действительно, если ребенок хочет, то наши преподаватели всегда помогут, подскажут, подготовят и выпустят в свет», — рассказала директор центра профессиональной ориентации организации приема поступающих МГОУ Надежда Блинова.

Сестры-близняшки Лиза и Софья Пилипер оканчивают школу в 2021 году. Они уже несколько месяцев занимаются на восьмимесячных курсах. Несколько часов в неделю они дополнительно посвящают русскому языку, литературе и обществознанию.

«У каждого педагога есть свой подход к детям, очень дружный коллектив. А мы с педагогами на одной волне», — признались они.

Каролина Сукиасян сдала ЕГЭ летом 2020 года. По русскому она набрала 98 баллов, по литературе — 94. Бывшая школьница рассказала, что проблем с поступлением у нее не возникло. Девушка говорит, что сдала бы экзамены намного хуже, если бы не подготовительные курсы на базе университета. Теперь Сукиасян — студентка первого курса МГОУ.

Следующий набор на подготовительные курсы к ЕГЭ в МГОУ стартует 14 декабря. Занятия начнутся с 1 февраля и продлятся три месяца.