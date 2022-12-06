Подмосковье 06 декабря 2022, 09:29 МГОУ откроет прием на новую программу магистратуры для психологов в январе

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Факультет психологии МГОУ начнет прием документов на новую программу магистратуры «Психология образования» в январе. На ней предусмотрены очно-заочная и заочная формы обучения.

Кафедра психологии разработала авторские методики обучения для будущих магистрантов. Курс даст им инструменты для работы психологом в образовательных учреждениях — студенты изучат методику преподавания, возрастную и педагогическую психологию и другие необходимые дисциплины. Среди них — психология искусства, семья в образовательном процессе, психология оценивания и многое другое.

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Программа будет полезна выпускникам психологического факультета, а также практикующим специалистам. Магистры программы смогут устроиться на работу в качестве методистов, психологов и тьюторов. Стоимость обучения составит 90 000 рублей, а занятия начнутся 1 марта.

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