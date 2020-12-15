МГОУ откроет новые профили на лингвистическом факультете в 2021 году

В Московском государственном областном университете откроют новые профили на лингвистическом факультете в 2021 году. Они будут связаны с изучением китайского и английского языков.

Источник фото: архив МГОУ

В МГОУ появится профиль бакалавриата «Иностранный язык: китайский и английский» по направлению «Педагогическое образование».

Кроме того, в университете откроют программу магистратуры «Теоретические и методологические основы преподавания китайского языка». Изучать материалы помогут носители языка и русскоговоящие педагоги.

Сейчас в МГОУ проводят I Всероссийский конкурс декламации китайской поэзии и прозы. Его задача — привлечь интерес школьников и студентов к литературе этой страны.

Источник фото: архив МГОУ

Конкурс запустили вместе с преподавателями и студентами лингвистического факультета. Результаты огласят 25 декабря.

Провести его — идея регионального Центра китайского языка и китаеведения МГОУ, реализованная при поддержке Ассоциации педагогов Московской области «Учителя китайского языка».

Преимущества обучения

После магистерской программы в МГОУ выпускники смогут преподавать китайский язык. Например, на дошкольном, начальном, среднем и профессиональном уровнях.

Источник фото: архив МГОУ

Лингвистический факультет МГОУ — один из лидеров рейтинга кафедр и факультетов вузов Подмосковья. Его работу высоко оценивают благодаря профессиональным педагогам, инновациям и международным проектам.

Подробнее о лингвистическом факультете и новых программах МГОУ можно будет узнать 19 декабря в 11:00, перейдя по ссылке. В этот день состоится трансляция Дня открытых дверей. Ссылку можно найти на сайте МГОУ — в разделе «Абитуриенту».