МГОУ откроет направление «Реклама и связи с общественностью» в новом учебном году

Будущие профессионалы получат широкий диапазон знаний и навыков, которые позволят им работать в рекламных и консалтинговых агентствах, PR-службах частных компаний и госструктур.

Студенты нового направления будут изучать не только теорию коммуникационного менеджмента, но и основы трансмедийных технологий в контексте цифровой мультиплатформенной среды. Новая образовательная программа предполагает коллаборации с крупнейшими представителями рынка и практикующими профессионалами, а также стажировки в лучших компаниях страны.

Как подчеркнула декан факультета, профессор Ольга Шаталова, это направление включит в себя и уникальную филологическую базу МГОУ.

«Мы хотим, чтобы будущие профессиональные контентщики — копирайтеры, скриптрайтеры в совершенстве владели главным инструментом в своей профессии — русским языком», — отметила Ольга Шаталова.

Помимо изучения базовых предметов, таких, как «Психология массовой коммуникации» и «Теория рекламы», абитуриентов ждет обучение прикладным дисциплинам — технологии креолизованного текста и спичрайтингу.

«Реклама и связи с общественностью» — одно из 13 направлений, которые МГОУ открывает в следующем году. Узнать больше об образовательных программах университета и задать вопросы о поступлении можно 19 декабря в рамках Дня открытых дверей онлайн.

Трансляция Дня открытых дверей на YouTube начнется 19 декабря, в 11 часов утра. Ссылку можно найти на сайте МГОУ в разделе «Абитуриенту».