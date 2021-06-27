МГОУ назвал количество бюджетных мест для абитуриентов

Приемная кампания для абитуриентов продолжается в Московском государственном областном университете. В вузе предусмотрели 1370 мест для бесплатного обучения. Это 40 программ бакалавриата, две программы специалитета («Живопись» и «Лечебное дело») и 30 программ магистратуры.

Для получивших дипломы специалиста или магистра есть места для поступления в аспирантуру. В МГОУ есть 44 программы для получения степени кандидата наук. В университете работает диссертационный совет и есть научные журналы Высшей аттестационной комиссии.

Прием на заочную форму обучения по программам бакалавриата открыт с 17 мая. Набор на очную и очно-заочную формы осуществляется с 18 июня по 29 июля.

На трех факультетах — физической культуры, изобразительного искусства и народных ремесел, факультете технологии и предпринимательства — действуют вступительные испытания. Поэтому прием документов на них действует только до 14 июля.

Поступающие могут подать документы на пять направлений подготовки. Процедура зачисления по очной и очно-заочной формам обучения будет состоять из двух этапов: приоритетное зачисление без вступительных экзаменов на места в пределах особой квоты и целевой квоты до 6 августа. Второй этап зачисления по общему конкурсу до 17 августа.

В 2020 году в МГОУ на бюджетную основу по очной форме обучения было подано 19 823 заявления. Конкурс составил 22 человека на место. В этом году количество желающих поступить может вырасти.

Студенты МГОУ получают высокие стипендии, именные стипендии, участвуют в интересных научных и воспитательных проектах.

В этом году университет поддержало Российское агентство по делам молодежи. Вуз выиграл большой грант для проведения мероприятий и реализации проектов.

В прошлом году самыми востребованными оказались направления бакалавриата: иностранный язык — 2667 заявлений, русский язык и литература — 964 заявления, учителя начальных классов — 708 заявлений. Также 645 абитуриентов подали документы для получения профессии экономиста.

В этом году в МГОУ открылся медицинский факультет. Прием ведется по специальности «Лечебное дело». Количество бюджетных мест — 50, внебюджетных — 25, но их число будет расти.

В 2021 году в МГОУ открыто 13 новых профилей подготовки по программам бакалавриата на внебюджетной основе. Для обучения в магистратуру документы принимают с 1 июля по 11 августа.

Документы в этом году абитуриенты могут подать очно или онлайн. Для этого необходимо заполнить заявление о приеме и приложить пакет документов. Для личной подачи можно приехать в главное здание МГОУ по адресу: Москва, улица Радио, дом 10А, строение 1, — а также в электронной форме через электронную информационную систему МГОУ.