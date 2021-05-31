МГОУ начал сотрудничать с семью колледжами Подмосковья

Московский государственный областной университет подписал соглашения о сотрудничестве с семью колледжами Подмосковья. Они находятся в Егорьевске, Щелкове, Мытищах, Люберцах, Волоколамске, Домодедове, Реутове.

Ученые заведения стали стажировочными площадками МГОУ. Подписание соглашений прошло на базе Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки университета.

Ректор МГОУ Елена Певцова и руководители колледжей определили направления сотрудничества в области образования, науки и инноваций. Речь идет о подготовке квалифицированных кадров для вузов и учреждений среднего профессионального образования, организации практики, стажировок и трудоустройства выпускников.

Стажировочные площадки позволят обучающимся колледжей больше узнать о вузе и подготовиться к поступлению в МГОУ, участвовать в совместных грантовых исследованиях, конференциях, форумах, мастер-классах, олимпиадах.

О том, какие возможности дополнительного профессионального образования сегодня существуют в МГОУ, на встрече рассказала директор Центра управления образовательными системами Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки МГОУ Лариса Осечкина.

Начальник отдела по профориентационной работе с абитуриентами и студентами МГОУ Грануш Джафарова подробно остановилась на том, как поступить в МГОУ и какие направления подготовки вуз предлагает своим студентам.

Представителям колледжей выдали сертификаты о присвоении учебному заведению статуса стажировочной площадки МГОУ.