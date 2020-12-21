МГОУ и хор имени Кожевникова запустят музыкальный проект

В следующем году Московский государственный областной университет вместе с Государственным академическим Московским областным хором имени А. Д. Кожевникова запустят музыкальный проект. Он поможет развить в студентах творческое и духовное начало.

Первое мероприятие в рамках проекта пройдет 22 января. Это будет выступление хора с программой «От Рождества к Крещению».

По мнению организаторов проекта, знакомство с певческой культурой страны и с произведениями, которые считаются жемчужинами русской музыки, принесет пользу и для образования студентов.

Проект поможет МГОУ акцентировать внимание на воспитательной работе и формировании у студентов ценностей патриотизма, духовности, национального самосознания.

«Концерты, конкурсы и другие активности, в которых студенты могут проявить свои способности, уже давно стали неотъемлемой частью культуры нашего университета. Нам кажется, что новое творческое партнерство послужит на благо сохранения традиций нашего университета, которому уже в следующем году исполняется ни много ни мало 90 лет», — сказал исполняющий обязанности ректора МГОУ Глеб Шагун.

Он отметил, что сотрудничество с хором послужит началом для большого творческого пути.

В рамках проекта руководители Московского областного хора и хормейстеры проведут отдельные занятия с вокально-хоровым ансамблем МГОУ, а также организуют мастер-классы и творческие встречи с заинтересованными студентами.