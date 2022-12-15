Подмосковье 15 декабря 2022, 20:56 МГОПУ проведет международный фестиваль науки в феврале

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Московский государственный областной педагогический университет проведет VIII Международный фестиваль науки. Мероприятие будет посвящено году педагога и наставника.

В фестивале примут участие ученые, студенты, преподаватели, общественные деятели и предприниматели. Для участников подготовлена обширная программа: дискуссии, семинары, научные мастер-классы и лекции ведущих ученых. Кроме того, в рамках мероприятия пройдет конкурс в номинациях «Ученый года — 2022», «Лучший научный коллектив — 2022», «Лучший молодой исследователь — 2022».

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Фестиваль продлится с 8 по 17 февраля 2023 года. Организаторы определили популяризацию научной деятельности и развитие научного потенциала МГОПУ главными задачами мероприятия. Отмечается, что фестиваль проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации.

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