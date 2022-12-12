Подмосковье 12 декабря 2022, 10:45 МГОПУ открыл запись на курсы подготовки к ЕГЭ

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Экспертные курсы подготовки к ЕГЭ проведут для будущих выпускников в Московском государственном областном педагогическом университете. Регистрация на занятия открылась 12 декабря.

За три месяца будущие выпускники школ смогут подтянуть свои знания по русскому языку, математике, истории, литературе, английскому и химии. Курсы включают профессиональный экзамен (двигательную подготовку) и творческий экзамен (рисунок, живопись, композицию). Можно будет выбрать один предмет или несколько. Занятия проведут преподаватели МГОПУ и эксперты ЕГЭ. Выпускникам курсов предоставляется скидка на оплату обучения в вузе.

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Занятия будут проходить по выходным дням, с 10:00 до 16:00 по адресу: город Москва, улица Радио, дом 10 А, строение 1. Для тех, кто выбирает факультет изобразительного искусства и народных ремесел или факультет физической культуры, подготовка будет проводиться в Перловском корпусе по адресу: Мытищи, улица Веры Волошиной, 24.

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