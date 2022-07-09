МГИМО впервые выпустил профессиональных сити-менеджеров

В этом году МГИМО впервые выпустил магистрантов — профессиональных управленцев городской инфраструктуры и развития территорий. Торжественную церемонию открыл академик РАН, ректор вуза Анатолий Торкунов.

Он выступил с речью и по традиции вручил дипломы студентам, показавшим лучшие результаты за время обучения в университете. Магистры, получившие дипломы, выпустились с базовой кафедры ЖКХ Школы бизнеса и международных компетенций по направлению «Государственное и муниципальное управление», программы «Управление городской инфраструктурой и разбитием территорий». Дипломы сити-менеджеров получили 26 выпускников, пятеро из них — с отличием, сообщили в МинЖКХ Московской области.

«Современные города нуждаются в молодых кадрах. Городская инфраструктура развивается семимильными шагами, поэтому ваша мобильность, адаптивность к быстро меняющимся условиям — необходимые качества для системы управления. Мы ждем вас на работу в органы правительства Московской области, в наше министерство на градообразующие предприятия. Будьте уверены в своих знаниях и силах, в добрый путь», — обратился к выпускникам министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

Первая в России программа магистратуры по подготовке кадров в сфере жилищно-коммунального хозяйства «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» стартовала 14 сентября 2020 года. Кафедра базируется в Одинцовском филиале МГИМО МИД России и входит в структуру Школы бизнеса и международных компетенций.

Велиховский отметил, что программа магистратуры «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» реализуется на базовой кафедре МинЖКХ Московской области уже второй год. Аналогов в России такой программы нет, подчеркнул он.

«Помимо традиционных лекций и семинаров студенты постоянно вовлечены в проектную работу. Темпы развития отрасли, внедрение новых технологий формируют потребность в повышении уровня образования, развитии управленческих навыков», — заключил он.