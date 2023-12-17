Подмосковье 17 декабря 2023, 21:27 МФЦ во Фрязине отпраздновал 10-летие Телеканал «360»

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Многофункциональный центр во Фрязине открылся 27 декабря 2013 года. Услуги в нем предоставляют в режиме «одного окна». От работы учреждения и его сотрудников зависит качество жизни горожан.

«Для нас это знаковое событие. Много что сделано. Начинали мы с минимального количества услуг, а сейчас оно достигает более 350. 250 услуг уже переведено в цифру. Мы, как и вся страна, шагаем в ногу с цифровизацией. Поэтому для нас очень важно сделать комфортное получение услуг в нашем МФЦ», — рассказала директор центра Ольга Лапенкова.

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Фрязинский МФЦ входит в пятерку лучших МФЦ Подмосковья. Это заслуга замечательного коллектива учреждения и его руководителя, считает глава городского округа Дмитрий Воробьев. В связи с юбилеем он вместе с председателем городского Совета депутатов Еленой Романовой вручил сотрудникам грамоты и благодарственные письма правительства Московской области, Мособлдумы, Совета депутатов и главы за высокий профессионализм и добросовестный труд.

«Наш МФЦ — это уже такой Колосс, жизнь без которого не один житель уже в городском округе Фрязино не представляет себе — без взаимодействия с различными государственными структурами», — сообщил Воробьев.

Торжественное мероприятие, приуроченное к 10-летию образования МФЦ во Фрязине подготовили сотрудники центра культуры и досуга «Факел». В программе концерта выступили творческие коллективы и солисты учреждения.

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