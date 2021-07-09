МФЦ в Подмосковье станут принимать непривитых людей только по предзаписи

Подмосковные МФЦ c 10 июля станут принимать посетителей без прививки от коронавируса только по предварительной записи. Об этом сообщили в пресс-службе министерства госуправления, информационных технологий и связей Московской области.

Решение об этом было принято на фоне роста случаев коронавируса. При этом жители, у которых есть QR-код или сертификат о прохождении вакцинации, в том числе и только первого этапа, смогут посещать МФЦ без предзаписи.

Порядок работы конкретных офисов и перечень услуг, прием по которым будет проходить без предварительной записи, будет определять каждый МФЦ индивидуально. Эти вопросы будут согласовываться с местной администрацией в зависимости от обстановки в муниципалитете.

Записаться на прием в МФЦ можно через региональный портал госуслуг с помощью сервиса «Предзапись в МФЦ» на главной странице, а также по короткому номеру 122 и телефону единого контакт-центра Подмосковья 8-800-550-50-30. Полный список МФЦ есть на интерактивной карте на госуслугах.

В пресс-службе также напомнили, что сейчас в онлайн-режиме можно получить более 200 разных услуг. Они доступны на сайте mosreg.ru.