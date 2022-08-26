МФЦ стали базой для 38 центров «Мой бизнес» в Подмосковье

Почти 40 офисов центра «Мой бизнес» в Подмосковье перевели в многофункциональные центры. Про перевод в МФЦ рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«С начала года специалистами центра „Мой бизнес“ оказано уже более 64 тысяч услуг для бизнеса Московской области. В этом году с целью создания максимально комфортных условий для развития малого и среднего предпринимательства мы начали переводить офисы „Мой бизнес“ в МФЦ — на прошлой неделе в городском округе Котельники состоялся еще один переезд», — сообщила зампред Екатерина Зиновьева.

Зиновьева отметила, что к текущему моменту на базе МФЦ работают уже 38 таких офисов. Некоторые из них располагаются в Красногорске и Домодедове. До конца года ожидается, что на территорию МФЦ будут переведены офисы еще в нескольких округах Подмосковья.

Консультации в центре «Мой бизнес» могут получить не только те, кто уже стал предпринимателем, но и те, кто пока только думает создать собственный бизнес. При открытии можно получить целый спектр услуг — от регистрации компании до помощи в найме персонала.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об упрощении проверок бизнеса в Подмосковье. Это позволит снизить нагрузку на предпринимателей.