Подмосковье 13 марта 2024, 12:18 МФЦ Солнечногорска стал лучшим в Подмосковье по положительным оценкам заявителей за 2023 год Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Московский областной многофункциональный центр составил рейтинг лучших офисов «Мои документы» по итогам работы в 2023 году. Наибольшее количество положительных оценок заявителей получил многофункциональный центр в Солнечногорске.

Рейтинги офисов «Мои документы» составляются ежемесячно по разным показателям, самыми важными из них являются оценки заявителей, скорость и качество оказания услуг.

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«Ежедневно наши офисы МФЦ в среднем обслуживают тысячу граждан, предоставляя порядка 400 услуг. Большинство из них переведено в электронный вид, что облегчает людям жизнь и позволяет подать заявление из любой точки. Работа центров совершенствуется, посетители могут получить все необходимое в режиме „одного окна“», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Главный офис «Мои документы» в Солнечногорске находится по адресу: улица Тельнова, дом № 3/2. Дополнительный офис расположен в торговом центре «Горетовский» в деревне Голубое. Также работают три цифровые зоны: в микрорайоне Тимоново, в центральной библиотеке Солнечногорска и в доме культуры «Метролог» в поселке Менделеево.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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