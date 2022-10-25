МФЦ Реутова оказали жителям более 250 тысяч услуг с начала года | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 22:30 МФЦ Реутова оказали жителям более 250 тысяч услуг с начала года

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Сотрудники МФЦ «Мои документы» в Реутове оказали более 250 тысяч государственных и муниципальных услуг с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Многофункциональный центр „Мои документы“ сегодня является местом, где жители больше не теряют свои нервы и силы. МФЦ стал сервисом, доступным жителям в удобное время, с комфортными зонами и вежливым отношением сотрудников», — сказал Станислав Каторов.

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За этот год в МФЦ было оказано 250100 услуг, из них 117920 запроса касались Росреестра, 45013 обращений были связаны с услугами МВД, услуги социальной защиты населения получил 17301 житель, а иные услуги составили 28% от общего числа — 79866 обращений.

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Также в Реутове в этом году осуществили перевод услуг Центра занятости населения по поиску подходящей работы и подтверждения статуса безработного полностью в многофункциональный центр «Мои документы».

«Удобный сервис. Жителю теперь не надо посещать сам центр занятости населения», — отметил Каторов.

Также МФЦ Реутова, расположенный на улице Победы, принял участие в пилотном проекте по предоставлению услуг Росреестра по экстерриториальному принципу.