Подмосковье 17 апреля 2023, 12:26 МФЦ Подмосковья запустил Telegram-бот

Читать 360tv в

Чат-бот центров «Мои документы» заработал в Подмосковье. Воспользоваться услугами виртуального помощника можно в мессенджере Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Чат-боты набирают популярность, что неудивительно, ведь это удобный способ быстро найти нужную информацию. В Московской области запущен новый бот МФЦ», — отметила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Реклама

С помощью виртуального помощника жители смогут записаться в МФЦ, уточнить статус заявления и даже узнать о свободных вакансиях в офисах. Бот также поможет подтвердить или отменить запись на прием, подскажет график работы отделения и проконсультирует по популярным услугам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье увеличилась численность населения. По его словам, сейчас в регионе зарегистрированы десять миллионов человек.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».