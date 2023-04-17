17 апреля 2023, 12:26
МФЦ Подмосковья запустил Telegram-бот
Чат-бот центров «Мои документы» заработал в Подмосковье. Воспользоваться услугами виртуального помощника можно в мессенджере Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«Чат-боты набирают популярность, что неудивительно, ведь это удобный способ быстро найти нужную информацию. В Московской области запущен новый бот МФЦ», — отметила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
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С помощью виртуального помощника жители смогут записаться в МФЦ, уточнить статус заявления и даже узнать о свободных вакансиях в офисах. Бот также поможет подтвердить или отменить запись на прием, подскажет график работы отделения и проконсультирует по популярным услугам.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье увеличилась численность населения. По его словам, сейчас в регионе зарегистрированы десять миллионов человек.
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