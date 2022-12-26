Подмосковье 26 декабря 2022, 10:25 МФЦ Подмосковья продолжат прием документов о регистрации рождения и смерти в праздничные дни

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МФЦ Подмосковья рассказали о том, как будут работать офисы в праздники. Так, 1, 2 и 7 января они будут закрыты, а в остальные дни центры будут принимать только документы для регистрации рождения и смерти, сообщила глава Мингосуправления региона Надежда Куртяник.

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«Тридцатого декабря многофункциональные центры будут работать на выдачу готовых документов и вести прием по услугам с электронным документооборотом», — добавила она.

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Также 30 и 31 декабря жители могут обращаться в центры для получения услуг в электронном виде. К привычному режиму работы МФЦ вернется 9 января.

Адреса офисов и график их работы можно узнать на «Госуслугах».

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