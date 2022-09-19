Подмосковные МФЦ поделятся опытом работы на всероссийском форуме в Уфе | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 10:15 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковные МФЦ поделятся опытом работы на всероссийском форуме в Уфе

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Директор подмосковного МФЦ Иван Кулаков и его команда отправятся на Всероссийский форум центров госуслуг «Мои документы» в Уфе 29-30 сентября. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

Как отметила глава министерства Надежда Куртяник, МФЦ Подмосковья стал местом притяжения жителей и впервые в стране внедрил ряд проектов.

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«В регионе очень активно используются цифровые технологии, а жители получают понятные и удобные услуги. Поэтому мы готовы делиться лучшими практиками с коллегами из других регионов: обмен опытом позволит улучшить качество предоставления госуслуг», — подчеркнула министр.

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На форуме встретятся руководители МФЦ из разных регионов, а также представители органов власти на разных уровнях. Они обсудят успешные кейсы предоставления госуслуг и перспективные направления развития. В завершение мероприятия подведут итоги всероссийского конкурса на лучший МФЦ в России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что возможность арендовать землю не выходя из дома появилась в Подмосковье. По его словам, с помощью «Госключа» можно онлайн сменить оператора сотовой связи, заключить договор с вузом на платное обучение, продать или купить автомобиль.

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