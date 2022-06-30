МФЦ Подмосковья перейдут на электронный документооборот с Росреестром

Документы, которые МФЦ принимают от граждан для получения услуг по кадастровому учету и регистрации прав на недвижимость, теперь будут отправлять в Росреестр в электронном виде.

«Переход на безбумажный документооборот между центрами госуслуг и Росреестром поможет сократить сроки кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость, оптимизировать работу курьерской службы МФЦ, расширить перечень офисов, предоставляющих услуги независимо от места нахождения имущества», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

С 29 июня действует новый порядок приема и выдачи документов Росреестра через центры «Мои Документы».

Сотрудники МФЦ на оригиналах документов, представленных заявителем, будут проставлять штамп «Создан электронный образ документа».

После проведения регистрации специалисты Росреестра не проставляют отметку на договорах купли-продажи, дарения и других. Результатом всех сделок будет являться выписка из ЕГРН после проведения регистрации.

Информация предоставлена пресс-службой министерства государственного управления Московской области.