Подмосковные МФЦ помогут оформить карту болельщика на матчи Российской премьер-лиги

Скоро стартуют матчи Российской премьер-лиги, и попасть на них из Подмосковья стало еще удобнее. Теперь все документы можно оформить на едином портале госуслуг. После подачи бумаг нужно будет обратиться в один из подмосковных центров «Мои документы» и подтвердить личность очно.

«С 4 июля на едином портале госуслуг можно будет подать заявление для получения карты болельщика. Московская область — один из 11 регионов России, где можно ее оформить. После подачи электронного заявления надо подтвердить личность в одном из центров „Мои Документы“», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Карта болельщика — это новый и очень удобный цифровой сервис для посещения футбольных матчей. Номер карты нужен для того, чтобы можно было с удобством приобретать отдельные билеты и абонементы, а также оформлять доступ на стадион по аккредитации. Карта болельщика нужна каждому, кто собирается присутствовать на мачте: зрителям, организаторам, участникам игр, сотрудникам СМИ.

Услуга «Карта болельщика» будет доступна на едином портале госуслуг. При заполнении онлайн-заявления нужно указать данные паспорта, номер телефона, адрес электронной почты, приложить портретное фото. Вся информация предоставлена пресс-службой Мингосуправления Московской области.