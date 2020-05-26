МФЦ открылся в Котельниках. Как центр госуслуг принимает посетителей в пандемию

Многофункциональные центры Подмосковья возвращаются к прежней работе. Открылся офис в Котельниках. Его переоборудовали для соблюдения санитарных норм.

Источник фото: телеканал «360»

После открытия МФЦ в Котельниках особое внимание уделили безопасности. В офисе установили стеклянные перегородки, которые защищают как сотрудников, так и посетителей. У всех операторов — перчатки, маски и антисептики.

В залах офиса нанесли разметку для соблюдения дистанции. После долгого перерыва сотрудники центра госуслуг вышли на работу с удовольствием.

«Для нас это, конечно же, важно. Потому что большой период самоизоляции был. Много вопросов накопилось у жителей. Как у физических, так и у юридических лиц. В основном эти вопросы связаны с регистрацией права, что мы и открываем сегодня для юридических лиц. И, конечно, люди нуждаются в услугах МФЦ. Это уже востребованно очень сильно», — отметил Евгений Журавлев, руководитель МФЦ городского округа Котельники.

Источник фото: телеканал «360»

Безопасность посещений сегодня — приоритетная задача. Еще при записи на прием операторы предупреждают о коронавирусном дресс-коде. Если посетитель пришел без маски, ее выдадут на входе.

Также в МФЦ измеряют температуру, а после каждого приема стул и стол дезинфицируют, регулярно проводится влажная уборка. Глава округа Сергей Жигалкин отметил, что все требования безопасности в центре госуслуг соблюдены.

«Очень важно — мы контролируем не только МФЦ, но у нас уже начали работать неделю назад стройки и предприятия. Лично туда выезжаю. Проверил практически все стройки. Был на ряде системообразующих предприятий нашего города. И также планирую посетить большинство предприятий и посмотреть, как там заботятся о сотрудниках», — уточнил Сергей Жигалкин, временно исполняющий полномочия главы городского округа Котельники.

Источник фото: телеканал «360»

Двери офиса МФЦ открылись, но сначала для юридических лиц и по предварительной записи. Такой шаг необходим для возобновления работы предприятий и развития экономики. Затем перейдут к более широкому спектру услуг, тоже оформленным предварительно. Позже начнется третий этап — прием посетителей в штатном режиме. Это станет возможным, когда угроза коронавируса отступит.