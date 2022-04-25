МФЦ и Росреестр в Подмосковье будут работать все майские праздники

Зарегистрировать объекты недвижимости в Подмосковье можно будет в течение майских праздников. Речь идет о дачах. Росреестр будет работать все первые дни следующего месяца, кроме 1 и 9 мая. Об этом сообщила зампред правительства региона Анна Кротова губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

Помощь с регистрацией под ключ может оказать областное БТИ.

«И мы говорим о том, что длинные выходные — возможность зарегистрировать свое имущество. Мы работаем для вас все праздники. Это Росреестр и МФЦ, кроме 1 и 9 мая. Также в Московской области работают сервисы выездной регистрации. То есть зарегистрировать свое имущество можно не выходя из дома», — подчеркнула Кротова.

Для этого надо заказать услугу выезда на дом или в офис — можно на сайте Росреестра. Далее надо обратиться в мобильный пункт газификации, найти ближайший пункт можно на сайте «Мособлгаза». Специалист примет документы в удобном для человека месте и привезет выписку о наличии зарегистрированного права прямо в руки.

Услуга Росреестра стоит от 600 до трех тысяч рублей в зависимости от удаленности. Ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам она предоставляется бесплатно, а в офисах социальной газификации — бесплатно для всех.

Кротова также рассказала, что в 2022 году в Подмосковье будет зарегистрировано рекордное количество дач — около 100 тысяч.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в скором времени в регионе может заработать программа по быстрой и простой регистрации объектов недвижимости. По его словам, власти Подмосковья в последнее время стали получать запросы от владельцев дач и коттеджей о быстрой и простой регистрации. Сейчас по этому вопросу ведется работа с Росреестром.