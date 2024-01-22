Подмосковье 22 января 2024, 15:48 Межрегиональный турнир по следж-хоккею прошел в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Межрегиональный турнир по следж-хоккею «Кубок сильных духом» прошел в Мытищах. Победителем стала команда «Феникс» из Подмосковья.

Игра открыла новый сезон следж-хоккея или, как его еще называют, хоккея на санях. На центральном катке в Мытищах встретились «Феникс» из Подмосковья и «Белые медведи» из Москвы. В обеих командах выступали игроки паралимпийской сборной России.

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Еще до начала встречи «Феникс» считался фаворитом. Клуб — один из сильнейших в России. У спортсменов уже есть семь чемпионских титулов. Поэтому победа команды стала закономерной. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу «Феникса».

Награды победителям торжественно вручил олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР и почетный гражданин Мытищ Виктор Шалимов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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