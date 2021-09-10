Межрегиональный турнир по настольному теннису стартовал в Балашихе

Межрегиональный турнир по настольному теннису на призы главы Балашихи проходит в округе. Он собрал больше 200 участников. Соревнования организовали в спортивном комплексе «Метеор» в микрорайоне Дзержинского.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

В турнире участвуют спортсмены из восьми регионов России. Юные любители настольного тенниса от восьми до 16 лет демонстрируют свое мастерство в течение трех соревновательных дней.

«Соревнования проходят в Балашихе впервые, это крупные соревнования для детей со всей страны: Москва, Санкт-Петербург, Рязань, Иваново, Владимирская, Калужская и Липецкая области», — рассказала главный судья соревнований Анастасия Азарова.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Более 200 участников соревнуются в двух возрастных категориях. В финале соревнований разыграют четыре комплекта наград. Каждый участник турнира получит не только бесценный опыт, но и очки для личного всероссийского рейтинга.

«Соревнования включены в календарный план Московской области, то есть можно будет участникам присваивать впоследствии спортивные разряды. Также соревнования входят в план мероприятий Федерации настольного тенниса России. Здесь будет произведен обсчет рейтинга участников», — пояснил председатель правления Федерации настольного тенниса Московской области Иван Сидорок.

Финал Межрегионального турнира по настольному теннису пройдет 12 сентября. Сильнейшие участники получат медали, кубки, почетные грамоты и призы главы Балашихи.