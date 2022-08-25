Межрегиональный турнир по кроссфиту пройдет в Московской области

Подмосковный спортивно-патриотический клуб «Ярополк» проведет Межрегиональный турнир по функциональному многоборью (кроссфит). Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Мероприятие при поддержке Министерства спорта состоится 3 сентября — в День солидарности в борьбе с терроризмом. Турнир посвящен памяти жертв террористических актов из числа гражданского населения, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга. Соревнование будет включать в себя спортивный, физкультурно-оздоровительный, развлекательный и образовательный сегменты.

Турнир пройдет в пяти регионах РФ единовременно в формате телемоста: Красногорск — в 12:00 часов, Курган — в 14:00; Астрахань — 12:00, Улан-Удэ — 17:00, Ульяновск — 13:00.

К участию в турнире приглашаются девушки с 17 лет и юноши с 16 лет, имеющие соответствующую физическую подготовку. На площадках также будут проходить просветительские и развлекательные мероприятия, показательные выступления с пропагандой здорового образа жизни. Для участников и гостей подготовят зоны для уличного воркаута, стритбола, бокса и шахмат. Будут специальные гости.

Для участия в турнире требуется регистрация на сайте.

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