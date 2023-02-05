Подмосковье 05 февраля 2023, 00:53 Межрегиональный семинар по детскому отдыху прошел в Клину

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В Клину прошел межрегиональный семинар, посвященный детскому отдыху в России. Организаторами мероприятия выступили Фонд развития детских лагерей Подмосковья при поддержке администрации городского округа Клин.

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Семинар «Системный подход к деятельности детского лагеря: управление, развитие, кадры» прошел на базе детско-оздоровительного центра «Горизонт», здесь собрались участники из 30 регионов России.

«В этом году география регионов у нас шире, чем в прошлом — было 14 регионов, в этом году уже 30. Самым дальним регионом стала Якутия. Программа включала в себя треки, которые помогут в профессиональном обучении как новых кадров, так и подготовке методистов, педагогов. Чтобы профессионально войти в летнюю оздоровительную кампанию, как раз и собираются на таких семинарах», — отметил директор ДОЦ «Горизонт» Дмитрий Горячев.

Как рассказала глава городского округа Клин Алена Сокольская, детско-оздоровительный центр «Горизонт» является флагманом детского отдыха в Московской области. Это крупнейший детский центр, состоящий из трех филиалов в Клину. В сентябре коллектив лагеря принимал участие во всероссийском форуме вожатых.

«Наш „Горизонт“ уже традиционно становится площадкой для всероссийских и межрегиональных мероприятий, посвященных развитию детского и семейного отдыха», — отметила Сокольская.

По итогам семинара участникам выдали удостоверения о повышении квалификации. Также для участников семинара была организована обзорная экскурсия по Клину, они смогли посетить музей Петра Ильича Чайковского.

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