04 апреля 2023, 14:17
Межрегиональный фестиваль финансовой культуры и грамотности прошел в Подмосковье
Первый межрегиональный фестиваль финансовой культуры и грамотности завершился в Московской области. Его организовали министерство экономики и финансов региона и главное управление ЦБ по ЦФО.
В мероприятии поучаствовали представители Вологодской области и Дагестана. Площадками фестиваля стали школы, колледжи, вузы и клубы «Активного долголетия».
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Для участников подготовили лекции и ситуационные игры с возможностью онлайн-подключения для пожилых людей, вебинары по кибермошенничеству, открытые уроки финансовой грамотности для школьников и студентов.
В последний день фестиваля в Доме Правительства Московской области прошла экскурсия и лекции для студентов Звенигородского финансово-экономического колледжа и Техникума экономики и права МСПК.
«Зная, как работают основные финансовые инструменты, вы можете объективно оценивать свои финансовые возможности, ставить и достигать финансовые цели, не поддаваться на ложные призывы и эмоциональную спекуляцию», — сообщила министр экономики и финансов региона Наталия Масленкина.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что за 10 лет ВРП Московской области вырос в 2,8 раза. По его словам, сейчас главной задачей является сохранить возможности для развития в новых условиях.
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