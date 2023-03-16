Подмосковье 16 марта 2023, 16:59 Межрегиональный фестиваль финансовой грамотности пройдет в Подмосковье в марте

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В Московской области с 20 по 31 марта проведут первый межрегиональный фестиваль финансовой культуры и грамотности. В нем смогут принять участие все желающие. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства экономики и финансов Подмосковья.

Фестивальными площадками выбрали школы, колледжи, вузы и клубы «Активного долголетия». Организаторы подготовили лекции, мастер-классы, бизнес-игры, вебинары, открытые уроки. К мероприятиям можно будет подключиться онлайн. Пенсионерам расскажут о мошенниках, а молодежи — о финансовой грамотности.

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Кроме познавательной части, на фестивале есть и творческая составляющая. Организаторы проводят областной конкурс «В мире финансов». Школьники и студенты пробуют себя в качестве сценаристов, режиссеров и операторов видеороликов, создателей комиксов и разработчиков видеоигр на тему финансов. Итоги подведут в последний день фестиваля.

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Каждый день будет посвящен разным темам — кибермошенничеству, криптовалюте, налогам, советам по обращению с деньгами и финансовой безопасности.

«Финансовая грамотность — основа осознанного поведения, которая дает уверенность в завтрашнем дне. Навыки финансовой грамотности позволяют меньше тратить и эффективнее копить, быстрее и качественнее достигать поставленных финансовых целей», — отметила министр экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина.

Она добавила, что в прошлом году в Подмосковье провели региональный фестиваль, в котором приняли участие более миллиона человек. В этом году мероприятие расширило свои границы и к нему присоединились другие регионы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что внедрять самые умные и передовые технологии — одна из основных задач для детских садов и школ.

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