Подмосковье 01 февраля 2024, 09:45 Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту завершились в Коломне Марина Анисимова

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В Коломне прошли межрегиональные соревнования по конькобежному спорту Приволжского федерального округа. В них приняли участие свыше 120 спортсменов в возрасте от 14 до 17 лет.

Первые два этапа соревнований прошли в Нижнем Новгороде и Кирове, а заключительные — в Коломне. Занявшая первое место на дистанции тысяча метров и масс-старте 10 кругов Ольга Марголина поблагодарила конькобежный центр за высокий уровень организации турнира.

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«Спасибо большое конькобежному центру „Коломна“ за возможность провести первенство Приволжского федерального округа здесь, чтобы в рамках отбора на первенство России мы могли показать достойные результаты и сравнить их со своими соперницами из других округов», — сказала она.

Всероссийский этап состоится 19–25 февраля в Коломне.

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