Межрегиональные соревнования по картингу провели в Талдоме

Традиционное для Талдома мероприятие провели на площади Карла Маркса.

В 38-х межрегиональных соревнованиях по картингу приняли участие 106 спортсменов из разных регионов России — от самых юных до опытнейших картингистов. Спортсменов ждала непростая трасса с крутыми виражами длиной около 850 метров.

Глава Талдомского городского округа Юрий Крупенин отметил, что популярность соревнования растет с каждым годом.

«Соревнования эти традиционные. География соревнований растет. В этот раз принимают участие в соревнованиях команды из 28 городов нашей страны, 106 участников. То есть каждый год популярность набирает обороты», — рассказал Крупенин.

Мероприятие было открыто для зрителей, каждый желающий мог прийти и посмотреть, как спортсмены боролись за победу.