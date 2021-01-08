Международный «Забег обещаний» провели в Подмосковье

Международный «Забег обещаний» прошел 1 января в парках Подмосковья. Дистанцию более двух километров пробежали более трех тысяч человек, сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.

«„Забег обещаний“ — это бесплатный забег для всех! Каждый год 1 января I Love Running объединяет людей по всему миру, которые бегут навстречу мечте. Дистанция составила 2021 метр», — сказано в сообщении.

Первый день после Нового года начался для участников забега в домодедовском парке «Ушмарский лес». Также забег проходил в ДК «Яуза» в Мытищах, в парке «Фабричный пруд» в Реутове и в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде. К проведению забега еще присоединился химкинский парк Толстого. Участники мероприятия пробежали по центральной площади Одинцова.

В 2019 году «Забег обещаний» также проходил 1 января в подмосковных парках. Тогда все участники писали перед забегом обещание на своем регистрационном номере. После этого они преодолели символическую дистанцию 2019 метров. Присоединиться к спортсменам мог любой желающий.