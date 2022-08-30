Международный военно-музыкальный фестиваль пройдет в Кубинке 3 сентября

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» пройдет в Кубинке 3 сентября. Участники впервые выступят у главного храма Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в Минкультуры региона.

Фестиваль «Спасская башня» в этом году пройдет в 15-й раз. Для его проведения создадут зрительный комплекс с декорациями, а гостями станут военнослужащие ВС РФ и их семьи. Для остальных посетителей также обустроят свободные места.

Зрители увидят выступления российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов. Мероприятие пройдет 3 сентября, начало в 13:00, на Соборной площади храма.

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