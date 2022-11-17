Подмосковье 17 ноября 2022, 14:55 Международный творческий фестиваль-конкурс «Зимние узоры» пройдет в Раменском

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Одиннадцатый Международный многожанровый фестиваль-конкурс «Зимние узоры» пройдет в Подмосковье 10 декабря. Он состоится в поселке Удельная в Раменском округе. Именно в этом месте, на этой площадке — в Доме культуры «Победа» — такой фестиваль проходит уже третий год подряд.

В фестивале собираются принять участие больше полутысячи человек. Они будут участвовать в соревнованиях сразу по трем направлениям. Первое из них — непрофессиональное искусство, второе — уже профессиональное. Для тех, кто решил заняться творчеством впервые, будет специальная номинация — «Дебют». Поучаствовать можно будет с вокальными и хореографическими номерами, с театральными постановками и художественным словом, посоревноваться в искусстве моды и дизайна, ИЗО, прикладного творчества.

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Всех участников разделят по возрастам. Соответствующих групп будет несколько, в том числе и дети до пяти лет. Есть возможность участвовать и коллективам, где все заявившиеся разного возраста, для них будет выделена отдельная возрастная категория. Заявиться на участие в этом конкурсе можно до 1 декабря этого года.

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