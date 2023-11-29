Подмосковье 29 ноября 2023, 11:54 Международный турнир по смешанным единоборствам прошел в Павловском Посаде Unsplash

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Международный турнир по смешанным единоборствам среди профессионалов прошел в Павловском Посаде. Бойцы провели 15 поединков.

Соревнования Old guard division IX давно стали визитной карточкой Павлово-Посадского городского округа. Турнир прошел во Дворце спорта «Надежда».

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В этот раз соревнования были посвящены участникам специальной военной операции. В зрительном зале присутствовали военнослужащие, бойцы спецподразделений, люди, которые ежедневно выполняют боевые задачи по защите родины.

«Посвящен нашим участникам специальной военной операции. Очень радостно, что в зале присутствуют действующие офицеры, герои России и бойцы, которые приехали разделить с нами этот праздник», — сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Гости могли наблюдать за поединками не только в зале, но и онлайн. Трансляция турнира собрала 30 тысяч зрителей.

«На этом мероприятии еще и дух присутствует. Очень важно что мы все вместе собираемся: старшее и младшее поколение. И в этом связующем звене происходит формирование нового, не забывая старого», — отметил ветеран Воздушно-десантных войск Валерий Бунт.

За движениями спортсменов на ринге следили профессиональные судьи. Поддержку этому турниру на протяжении всех лет его существования оказывает Герой России Александр Головашкин.

«Участники сегодняшнего турнира — это участники специальной военной операции. Есть люди, которые находятся на лечении, либо в отпуске — они здесь в качестве зрителей. Так что у нас здесь дружная команда патриотов нашей страны», — поделился Александр.

Зрители ждали главного титульного боя за звание чемпиона. В решающем поединке сошлись Андрей Евдокимов и Амиров Магомедали. Главную награду завоевал Андрей Евдокимов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с участниками специальной военной операции. Он наградил бойцов подразделения «Барс» из разных уголков региона медалями «За храбрость» II степени.

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