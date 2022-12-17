Подмосковье 17 декабря 2022, 18:50 Международный турнир по синхронному плаванию «Русская матрешка» прошел в Чехове

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XIII ежегодные международные соревнования по синхронному плаванию «Русская матрешка» стартовали в Чехове. В турнире приняли участие спортсмены из России, Сингапура и стран СНГ.

Во дворце спорта «Олимпийский» в Чехове состоялась официальная церемония открытия турнира. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов 2010 года рождения и младше. Свое мастерство продемонстрировали и 4 сборные команды Подмосковья.

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«Мы уже в 13 раз проводим наши международные соревнования „Русская матрешка“, и мы очень стараемся сохранить их международный статус. Поэтому мы безумно рады зарубежным спортсменам, всем нашим гостям, которые присоединились к соревнованиям и ежегодно участвуют в них. Сегодня у нас выступают четыре иностранные команды», — заявила главная судья соревнований Ольга Брусникина.

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Спортсмены соревнуются за лидерство в 5 категориях: в произвольной программе (соло, дуэты, группа, комби) и в дисциплине «фигуры».

В первый день состязаний были определены победители и призеры в дисциплине «фигуры»: спортсмены Московской области заняли все три ступени пьедестала. Во второй день соревнований в «дуэтах» «золото» взяли подмосковные синхронистки, «серебро» досталось представительницам Санкт-Петербурга, а «бронза» — спортсменкам из Республики Татарстан.

Турнир завершится 17 декабря выступлениями синхронистов в дисциплинах «группа», «комби» и «соло».

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