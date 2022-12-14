14 декабря 2022, 21:29
Международный турнир по синхронному плаванию «Русская матрешка» пройдет в Чехове
Более 300 спортсменов примут участие в международных соревнованиях по синхронному плаванию «Русская матрешка». Турнир пройдет в Чехове с 15 по 17 декабря. Соревнования проводятся при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области.
Спортсмены 2010 года рождения и младше из России, Белоруссии, Казахстана и Сингапура поборются за лидерство в 5 дисциплинах: произвольной программе (соло, в дуэте, в группе и комби) и фигурах.
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Церемония открытия соревнований состоится 16 декабря в 16:30.
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«Русская матрешка» проводится с 2008 года. Турнир имеет свои традиции и уже стал визитной карточкой Московской области. Идея создания соревнований данного формата принадлежит трехкратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию Ольге Брусникиной.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Чехов
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