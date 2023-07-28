Подмосковье 28 июля 2023, 08:30 Международный турнир по конному поло состоится в Подмосковье 28 и 29 июля Московском Поло-Клуб

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В «Целеево гольф и поло клубе» в Дмитрове состоятся финал и суперфинал международного турнира «Лига Ставок. International POLO Cup» по конному поло. Мероприятия запланировали на 28 и 29 июля, сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

В турнире поучаствуют сборные России, Аргентины, Египта и Брунея.

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«Событие является знаковым для профессионального сообщества и игроков турнира. Для болельщиков предусмотрена развлекательная программа с живой музыкой и мастер-классами для взрослых и детей», — уточнили в ведомстве.

Также во время перерыва между таймами зрители смогут найти подкову на игровое поле. Билеты на турнир доступны на сайте клуба.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о создании спортклубов в школах. До конца года такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

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