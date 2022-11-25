Подмосковье 25 ноября 2022, 11:27 Международный турнир по кикбоксингу на Кубок главы прошел в Подольске

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На ринге спорткомплекса «Юность» в Подольске прошли соревнования по кикбоксингу за Кубок главы городского округа. Чемпионат «Битва в Подольске» собрал сильнейших спортсменов из трех стран.

Открыл соревнования подольчанин, призер первенства ЦФО, трехкратный победитель первенства Московской области Владислав Ляшенко. Он выступил с показательным рукопашным боем.

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Спортсмены демонстрировали свое мастерство в восьми боях. Более 800 человек пришли поддержать фаворитов.

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«Это международный турнир: Азербайджан, Таджикистан, Россия. Все ребята просто великолепно подготовлены, показывают отличные бои», — рассказал президент профессиональной лиги GPRO Петр Новосильцев.

На рейтинговых боях в двух весовых категориях были определены четыре победителя. Они будут соревноваться за титул чемпиона лиги GPRO.

Это девятый по счету турнир по кикбоксингу. Подготовка к нему заняла два месяца. Следующий бой пройдет уже в 2023 году.

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