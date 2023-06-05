Подмосковье 05 июня 2023, 13:38 Международный театральный фестиваль «У Троицы» начался в Сергиевом Посаде Министерство культуры и туризма Московской области

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В Сергиевом Посаде 2 июня начался IX Международный театральный фестиваль «У Троицы». Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

На открытии зрителям показали спектакль «Юнона и Авось» от Пермского театра «У Моста». В фестивале поучаствуют еще 16 театров из Москвы, Челябинска, Самары и других городов, а также Белруссии.

«Подготовка к фестивалю начинается за восемь месяцев до его начала. Первые заявки мы начинаем обрабатывать через месяц-полтора после окончания фестиваля. Сейчас мы уже рассматриваем несколько работ на 2024 год», — сообщила директор театра «Театральный ковчег» Марина Игнатова.

Мероприятие завершится 10 июня. Постановки организуются в доме культуры имени Гагарина, культурно-просветительском центре «Дубрава», «Театральном ковчеге» и культурном центре «Елизавета Мамонтова».

Забронировать и купить билет можно по телефону: +7 (496) 542-97-90.

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