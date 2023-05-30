Подмосковье 30 мая 2023, 08:28 Международный театральный фестиваль «Русская классика» прошел в Лобне

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Международный театральный фестиваль «Русская классика» прошел в Лобне в 27-й раз. Среди участников были коллективы из Ирана, Азербайджана и Сербии.

Программа фестиваля состояла из двух частей. В первой выступили школьные и народные коллективы, а во второй — профессиональные театры. Все они представили на подмостках театра «Камерная сцена» свои постановки по мотивам русской классики. Участники получили именные дипломы, а также награды за лучшие режиссерские и актерские работы.

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Впервые фестиваль «Русская классика» прошел в 1996 году. Тогда его открывал народный артист СССР Ролан Быков. С тех пор в разные годы в составе жюри были известные театральные критики, актеры, режиссеры и эксперты.

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