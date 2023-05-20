Подмосковье 20 мая 2023, 15:58 Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» открыли в Чехове Министерство культуры и туризма МО

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Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» открыли на территории музея-заповедника в селе Мелихово городского округа Чехов, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Мероприятие проходит в 23-й раз, ежегодно фестиваль посещают порядка 170 тысяч человек.

«В ближайшие два года мы увидим большие изменения в усадьбе, они коснутся, главным образом, инфраструктуры. Мы постараемся сделать все, чтобы посетителям здесь было ещё комфортнее. Будем делать это очень бережно, понимая всю уникальность этого места», — отметил глава ведомства Василий Кузнецов.

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В 2023 году особо выделяют сотрудничество музея-заповедника «Мелихово» и Московского Художественного театра имени А. П. Чехова. Известного писателя и его творчество связывают музей и театр. Об этом рассказал художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова и фестиваля «Мелиховская весна», народный артист России Константин Хабенский.

«125 лет в этом году МХТ и, конечно, мы не могли пройти мимо фестиваля „Мелиховская весна“ и не заявить о своём присутствии здесь. Поэтому с радостью объединились с Московской областью, чтобы направить нашу энергию на наполнение пространства фестиваля творчеством. Попробуем сделать так, чтобы всё, что связано с Чеховым и его творчеством заиграно новыми красками», — отметил Хабенский.

Около половины всех мероприятий фестиваля пройдет на новой сцене с увеличенным крытым зрительным залом на поляне «Крыжовник». Также спектакли будут поставлены в мелиховской Театральной избе и на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра. Фестиваль продлится до 28 мая и завершится постановкой «Моя жизнь» по одноименному произведению А. П. Чехова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию о разных культурных событиях в регионе.

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