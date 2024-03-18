Подмосковье 18 марта 2024, 13:30 Международный шахматный турнир начался в гимназии в Одинцове Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Международный открытый Кубок по шахматам гимназии имени Е. М. Примакова стартовал в Одинцовском городском округе. Шестеро учеников сразятся с титулованными мастерами из разных стран.

По словам министра физической культуры и спорта Московской области Алексея Перова, в стенах школы собрались шахматисты из России, Белоруссии, Казахстана и Молдавии.

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​«В течение шести дней спортсмены будут состязаться в этой прекрасной интеллектуальной дисциплине. Уверен, что все участники получат настоящее удовольствие от сыгранных партий, а итогом турнира станет укрепление дружбы между шахматистами разных стран», — рассказал Перов.

Он отметил, что гимназисты уже два года подряд блестяще выступают на престижных шахматных турнирах.

Как рассказал главный судья турнира, международный арбитр, почетный президент Федерации шахмат Московской области Михаил Крюков, эти соревнования смело можно назвать уникальными, ведь впервые в истории шахмат учащиеся одной общеобразовательной школы стали соискателями на нормы «международного мастера».

«Соревнования соответствуют всем правилам и всем нормам ФИДЕ. Если обратить внимание, то соискатели международного звания здесь ребята 12-13 лет, это надежда шахмат России. Партии турнира будут демонстрироваться в режиме онлайн в десятках стран мира», — пояснил Крюков.

Юные шахматисты сразятся за титул «международный мастер», выше которого лишь одно звание в классификации — «международный гроссмейстер».

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