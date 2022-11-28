Подмосковье 28 ноября 2022, 00:06 Международный съезд психологов прошел в Раменском

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В Раменском городском округе прошел Седьмой международный съезд психологов. В церемонии открытия приняли участие более 100 ведущих специалистов России и зарубежья. Темой съезда стало «Этнокультурное наследие».

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2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, поэтому местом встречи было выбрано село Гжель в Раменском округе.

«Это здорово, что психологи со всей России и из Казахстана приехали сегодня на это мероприятие. Мы им расскажем о Гжели, покажем, чем живем, и весть о Гжели полетит далеко, а психологи будут использовать в своей работе наверное наш сине-белый мазок и извлекут для своей жизни что-то полезное тоже», — сказала директор МКУ «ТУ Гжельское» Галина Голинкова.

Съезд своевременный — ведь работа психологов является важной и актуальной, тем более в последнее время. Сейчас многие специалисты помогают справится с переживаниями членам семей мобилизованных.

Завершился съезд церемонией награждения. В этом году Ассоциация психологов впервые провела международный конкурс «Эпоха мастера».

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