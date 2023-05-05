Подмосковье 05 мая 2023, 14:00 Международный салон «Комплексная безопасность» пройдет в Подмосковье МЧС России

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С 31 мая по 3 июня в Кубинке в Московской области пройдет XIV международный салон «Комплексная безопасность». Глава МЧС России Александр Куренков откроет салон 1 июня.

Также глава министерства примет участие в мероприятиях деловой, демонстрационной программ и проведет некоторые международные встречи.

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На них обсудят вопросы в сфере безопасности населения. В рамках салона пройдет около 120 мероприятий.

«Речь пойдет о совершенствовании средств коллективной и индивидуальной защиты, техники и технологий спасения, а также развитии автоматизированных систем по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — уточнили в главном управлении МЧС России по Подмосковью.

Учение по ликвидации ЧП состоится 3 июня на полигоне Ногинске.

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