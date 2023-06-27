Подмосковье 27 июня 2023, 18:07 Международный научный форум «Агрополигон» пройдет в Подмосковье в июле Источник фото: пресс-служба организаторов научно-практической конференции "Агрополигон-2022"

Читать 360tv в

В селе Шебанцево в Домодедове пройдет Международный научно-практический форум «Агрополигон-2023». Мероприятие состоится 20 и 21 июля, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

«На площадке можно будет познакомиться с инновационными открытиями в области техники и аграрной науки, найти новые точки роста и заключить партнерские соглашения. Кроме того, на форуме проведут демонстрационные показы опытных посевов, продемонстрируют влияние новых разработок на плодородие почвы», — заявил зампред.

Реклама

На форуме презентуют новые удобрения, семена, защитные средства для различных культур. На мероприятии соберутся их производители.

Организаторы подготовили для участников тематические дискуссии, круглые столы, презентации, научно-практические сессии и «ярмарку вакансий» от компаний-партнеров и научных организаций.

Форум «Агрополигон-2023» организует «Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии имени Прянишникова» при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

После ПМЭФ-2023 подмосковные аграрии смогут обновлять парк техники и реализовывать крупные инвестпроекты на условиях льготного лизинга. Соответствующее соглашение подписали губернатор Андрей Воробьев и представители компании «Росагролизинг».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».