Подмосковье 08 февраля 2024, 12:29 Международный молодежный конкурс балета начнется в Московском Губернском театре 20 февраля Unsplash

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Международный молодежный конкурс балета «Гран-при Надежд» пройдет в Московском Губернском театре с 20 по 27 февраля. Свое мастерство продемонстрируют 110 артистов из 13 стран.

Конкурс пройдет в трех номинациях: «Артисты балета», «Народно-сценический танец», «Хореографы». Оценивать мастерство молодых артистов будут мастера мирового балета во главе с художественным руководителем конкурса, народным артистом СССР Вячеславом Гордеевым.

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«Наш конкурс — это шанс для тех, кто только вступает в большую балетную жизнь, заявить о своем мастерстве и таланте, быть оцененными корифеями балетной сцены, наконец, продвинуться и тем самым способствовать своему карьерному росту», — подчеркнул Гордеев.

На открытии конкурса «Гран-при Надежд» в Московском Губернском театре Московский государственный академический театр«Русский балет» представит спектакль «Дон Кихот».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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