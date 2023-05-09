Подмосковье 09 мая 2023, 23:01 Турнир по конному спорту в честь Дня Победы прошел в Дмитрове Евгений Рой

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Соревнования по конному спорту «Кубок Победы» состоялись в комплексе Maxima Park в городском округе Дмитров. Турнир посвятили подвигам комсомольцев и пионеров в годы Великой Отечественной войны.

«„Кубок Победы“ — это серия турниров по конному спорту, и сегодня состоялся финал серии. Спортсмены со всей России и Беларуси приехали в Дмитров, чтобы показать свои лучшие качества сразу в трех дисциплинах конного спорта», — рассказала представитель организаторов соревнований Александра Маслакова.

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В рамках мероприятия состоялся торжественный обед для ветеранов конного спорта России. Также на Олимпийском поле центра прошел торжественный парад в честь 78-й годовщины Великой Победы. Участники турнира и гости почтили героев Великой Отечественной войны минутой молчания.

Соревнования по выездке прошли среди детей, юношей и юниоров. Конкуристы разыграли медали в маршрутах с высотой препятствий от 90 до 150 сантиметров. В рамках турнира определились победители личного и командного первенства «Команда Победы». Также в программу были включены состязания по троеборью

«„Кубок Победы“ — очень непростой турнир. У меня были очень сильные конкуренты и малоопытный конь, который все-таки справился с волнением и показал себя весьма достойно», — рассказала одна из победительниц соревнований Алена Тарасенкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей поучаствовать в посадке деревьев в память о погибших родных и близких в годы Великой Отечественной войны. Акция «Лес Победы» пройдет 13 мая.

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