Подмосковье 02 мая 2023, 17:13 Международный конкурс «Палитра старых мастеров» пройдет в Серпухове Министерство культуры и туризма МО

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С 26 по 28 мая в Серпухове пройдет международный конкурс-фестиваль «Палитра старых мастеров». В нем могут поучаствовать инструменталисты, вокалисты, чтецы и художники, сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

Соревнование проведут в историко-художественном музее округа. Участников разделят на четыре группы с двумя подгруппами по возрастам: 9-12 лет, 13-18, 19-33 и от 30 лет.

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Работы также распределят по пяти номинациям. Это игра на инструментах, таких как фортепиано, ударные и духовые инструменты, орган и другие, ансамбль, в том числе дуэты, трио и другие коллективы, вокал, театральное и изобразительное искусство.

Для участия следует заполнить анкету и отправить на почту zolotaya_ptiza@mail.ru. Заявки на очное участие будут принимать до 17 мая, а на онлайн — до 15 мая.

Сейчас в Подмосковье работают более 900 домов культуры, 191 детская школа искусств и четыре колледжа сферы культуры.

Ранее с участниками олимпиады по литературе пообщался губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он отметил, что кластерный подход — это то, что дает возможность повысить качество образования.

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