Международный конкурс народного искусства пройдет в Серпухове в октябре | 360°

24 октября 2022, 11:40
Международный конкурс народного искусства пройдет в Серпухове в октябре
Шестой международный конкурс классического и народного искусства «Солнечный павлин» пройдет в Серпухове с 28 по 30 октября, во Дворце культуры «Россия». Ежегодно в нем участвуют свыше 300 человек.
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Конкурсантами станут творческие коллективы и музыканты из Подмосковья, Тульской, Рязанской, Калужской, Астраханской и Тверской областей, а также из Белоруссии, Китая и Северной Осетии. «Солнечный павлин» объединит талантливых исполнителей и даст им возможность проявить себя.
Участники будут соревноваться в вокальном и инструментальном искусстве, а также в литературном чтении. Вход на мероприятия свободный.
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Сергиев Посад
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